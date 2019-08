Barriera Milano, settantenne insegue il ladro e lo fa arrestare

Dopo essere stato derubato e nonostante una caduta che gli ha provocato una forte botta alla testa, non si è perso d’animo e si è lanciato all’inseguimento del suo assalitore consentendone la cattura.

Protagonista della vicenda un uomo di 70 anni, nella mattinata di ieri a Barriera Milano. L’uomo era sceso della sua auto in attesa di un amico e un cittadino marocchino di 27 anni, da dietro, sotto la minaccia di un paio di forbici, gli ha strappato la collanina in oro che portava al collo, facendogli perdere l’equilibrio.

La vittima è caduta a terra battendo la testa, ma nonostante ciò si è alzata, è salita in auto e ha inseguito il rapinatore fino in via Monte Rosa, dove ha attirato l’attenzione di diversi passanti che hanno fermano il ladro. Gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche del 27enne la collana in oro e sotto gli indumenti le forbici utilizzate per guadagnarsi la fuga. Per questo motivo hanno provveduto al suo arresto.