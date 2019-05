Barriera Milano, sgomberato l’insediamento abusivo di nomadi in via Monteverdi

Intervento in mattinata degli agenti di polizia del commissariato Barriera di Milano: sgomberato l’insediamento abusivo di nomadi che si era installato davanti all’ex palazzo delle poste in via Monteverdi.

I poliziotti, diretti dal vicequestore Alice Rolando e accompagnati da alcuni operatori dei servizi sociali comunali, hanno provveduto a far allontanare le roulotte, una quindicina in tutto, che si erano insediate nuovamente nell’area dopo il precedente sgombero eseguito ad aprile.

Soltanto a tre automezzi è stato concesso di restare in zona: ospitano infatti i parenti di un malato di cancro ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Bosco. La popolazione dell’insediamento abusivo consisteva in poco più di trenta persone. Da tempo i residenti nel quartiere invocavano provvedimenti. Soddisfazione per il buon esito dell’operazione è stata espressa dal capogruppo della Lega in consiglio comunale, Fabrizio Ricca.