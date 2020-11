Barriera Milano, si consegna ai carabinieri: “Arrestatemi, ho una pistola”

Nello zaino trovate anche 67 munizioni: l'arma inviata al Ris di Parma per accertamenti

I militari dell’Arma hanno arrestato per porto illegale di armi e munizioni e per ricettazione un italiano di 31 anni. L’uomo, alle prime luci del mattino, ha citofonato alla Stazione Carabinieri di Torino Barriera Milano dichiarando di essere in possesso di una pistola.

Dopo averlo immediatamente sottoposto a perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato effettivamente nel suo zaino una pistola semiautomatica e ben 67 munizioni di diverso calibro.

Dai successivi accertamenti è emerso che la pistola era stata rubata nel marzo del 2018 da un’abitazione di Carmagnola. Al momento dell’arresto il giovane non ha specificato le motivazioni che lo hanno portato a consegnarsi ai carabinieri. L’arma sarà inviata al Ris di Parma per verificarne l’utilizzo in recenti episodi delittuosi occorsi a Torino e provincia.