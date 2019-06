Barriera Milano, tentano di rubare auto: due arresti

Entrambi i ladri erano già stati fermati per lo stesso reato, uno scarcerato addirittura poche ore prima

Notati da una donna in via Brandizzo

Erano già stati arrestati per il medesimo reato e uno in particolare, un 26enne di nazionalità marocchina, era stato scarcerato poche ore prima: ciò nonostante, hanno continuato a delinquere e sono stati nuovamente fermati e arrestati per un tentativo di furto d’auto.

Qualche giorno fa, nel cuore della notte, una donna ha avvertito dei forti rumori di vetri infranti e, affacciandosi su via Brandizzo, ha notato due uomini che stavano compiendo un furto su un’auto in sosta. Quando gli agenti della squadra volante sono giunti sul posto la coppia aveva già divelto la plancia anteriore del veicolo ed aveva messo a soqquadro l’intero abitacolo.

Gli operatori sono riusciti subito ad intercettare i due, un italiano di 33 anni e un marocchino di 26, mentre si stavano allontanando di corsa su via Paisiello, prendendo direzioni opposte. Durante la fuga, uno dei due si è liberato di un arnese atto allo scasso e ha provato a infilarsi nella porzione compresa tra il cassone e il semiasse posteriore di un mezzo parcheggiato. Entrambi sono stati fermati e arrestati per tentato furto aggravato in concorso.