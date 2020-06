Barriera Nizza, bisca senza mascherine: bar chiuso per cinque giorni

Il locale, in via Varaita, era gestito da un 50enne di nazionalità cinese, sanzionato per violazione della normavita anti Covid

Erano da poco passate le 22 di ieri sera, quando all’ingresso di un bar di via Varaita gli agenti di polizia del commissariato Barriera Nizza hanno sorpreso 11 avventori privi di mascherine; in quattro stavano giocando a carambola, altri tre a carte, nessuno rispettava le previste distanze interpersonali di un metro. All’ingresso del locale non erano, inoltre, disponibili i prodotti igienizzanti per le mani e il televisore risultava acceso per l’intrattenimento dei clienti.

Il titolare del bar, un cittadino cinese di 50 anni, è stato sanzionato per la violazione delle disposizioni previste dal D.L. 25 Marzo 2020/19 (normativa CoVid-19); inoltre, l’attività commerciale è stata chiusa per cinque giorni, in modo da impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Uno degli avventori, infine, di origine marocchina, è risultato inottemperante all’ordine del Questore di Torino a lasciare il territorio nazionale da oltre sei mesi; pertanto, è stato denunciato per violazione della Legge sull’immigrazione.

Durante il servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato il quadrilatero di San Salvario, e a cui hanno preso parte anche operatori del Reparto Prevenzione Crimine, sono state denunciate per la medesima violazione altre due persone, un iracheno di 45 anni e un egiziano di 35, colpiti nei mesi scorsi dall’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.