Barriera Nizza, botte alla compagna per farsi dare i soldi per la droga: fermato dalla polizia

All’alba di domenica scorsa, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti nel quartiere Barriera Nizza in seguito alla segnalazione di un cittadino riguardo a una donna malmenata dal compagno. La vittima è stata intercettata e soccorsa in strada, presentava il volto tumefatto e tracce di sangue sul pigiama. Gli agenti hanno appurato che le violenze da parte del compagno – che fa uso costante di cocaina e ha spesso degli scatti d’ira imprevedibili – avevano avuto origine alcuni mesi fa.

L’uomo, nel corso della notte, le aveva chiesto, urlando, di dargli dei soldi per acquistare della sostanza stupefacente; quando lei gli ha risposto di non uscire di casa ma di stare tranquillo lui l’ha aggredita, dapprima a mani nude, successivamente anche con un coltellino. In ultimo, le ha sferrato un violento pugno alla sterno che l’ha fatta cadere a terra tramortita.

Alla ripresa dei sensi la donna, che nel frattempo era stata privata dei cellulari per chiedere aiuto, è fuggita dall’appartamento ed è scesa in strada, dove nel frattempo era appena giunta la pattuglia di polizia, allertata da alcuni vicini. Il responsabile dei fatti, un cittadino italiano di 39 anni, ha tentato di aggredire la donna anche davanti agli operatori di polizia, ma è stato reso inoffensivo. Ha numerosi precedenti per reati contro la persona, stupefacenti e patrimonio ed è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna ha avuto una prognosi di dieci giorni.