Barriera Nizza, licenza sospesa a un locale di videolottery

Licenza sospesa per dieci giorni a un locale di via Nizza per l’esercizio del gioco lecito mediante apparecchi videoterminali. Irregolarità, infatti, sono emerse nel corso di controlli eseguiti da alcuni operatori della polizia.

Il locale è lo stesso interessato a fine maggio da un blitz degli agenti del Commissariato Barriera Nizza, che avevano sanzionato il titolare con una multa di 16600 euro per la violazione delle norme in contrasto alla ludopatia.

Nel locale, in quell’occasione, non erano esposti cartelli sul rischio della dipendenza da giochi con vincita in denaro e sulle probabilità di vittoria. Ora una nuova stangata, dovuta all’utilizzo improprio di alcuni macchinari di videolottery.