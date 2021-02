Nella serata di giovedì scorso gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno controllato alcune attività commerciali, al fine di verificare il corretto adempimento delle disposizioni relative al Covid-19.

Tre minimarket, due in corso Spezia e uno in via Genova, sono stati provvisoriamente chiusi per la durata di cinque giorni, in quanto sorpresi a vendere bevande alcoliche per asporto dopo le 20. Inoltre, tutti i titolari sono stati sanzionati per un importo pari a 400 euro ognuno.