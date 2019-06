Barriera Nizza, perseguita ex moglie: arrestato stalker 51enne

La storia era giunta al termine da pochi giorni, anche se i due non vivevano sotto lo stesso tetto già da dicembre. Ma l’uomo, 51enne italiano, non si è dato pace: sono arrivate continue minacce alla donna con insistenti telefonate e messaggi, con lo stalker che è anche arrivato a presentarsi sotto casa, chiedendo ospitalità e denaro.

E’ accaduto in zona Barriera Nizza: martedì la donna non ha più retto ed ha contattato la Polizia, dopo che il 51enne aveva citofonato in continuazione sotto casa arrivando anche a prendere a calci e pugni la porta d’ingresso. Gli agenti della Squadra Volante hanno colto quindi l’uomo sul fatto, prefissando un appuntamento e tendendo una trappola allo stalker, che, dopo una breve fuga, è stato arrestato. Per l’uomo è arrivata la denuncia per il reato di minacce e per la detenzione di un coltello multiuso nel borsello a tracolla.