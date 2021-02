A Barriera serve una scuola verde

Passando in via Bologna, l’altra sera, mi è tornato in mente quel compagno di liceo che, dopo una festa finita tardi, mi chiese di accompagnarlo alla fermata del 18 per saltare sul tram prendendo l’ultima corsa. «Perché a Barriera – disse – non si sa mai». Erano vent’anni fa. Anni di risse al Big , cinghie avvolte attorno ai pugni davanti all’Einstein per uno sguardo di troppo a una ragazza. Violenza. Seppur contenuta dentro i limiti imposti da una sorta di codice d’onore. Ma anche spaccio. Sulle panchine dei giardini tutti ribattezzati con nuovi nomi: “le Cozze” in via Ponchielli, quelli “del Toro” in corso Giulio Cesare. È proprio qui, in questi luoghi che i pusher di crack africani hanno ereditato dai nostri venditori di hashish, che un gruppo di ragazzini ha pianificato una rapina in un hotel. Ed è qui che li hanno arrestati. A Barriera, il quartiere che li ha visti crescere. E allora si torna a parlare di banlieue, di babygang, di giovani abbandonati a se stessi. Con il procuratore dei minori che invoca un intervento del legislatore che consenta di controllarli quando sbagliano, ma soprattutto dei servizi sociali che dovrebbero interagire di più, e meglio, con le famiglie. Parole sacrosante. Che ci auguriamo vengano colte da chi ha il potere (e il dovere) di intervenire. Perché la situazione sta sfuggendo di mano e la pandemia rischia di diventare l’ennesima scusa per stare a guardare. Senza incidere. Senza risposte concrete. E senza quella memoria che dovrebbe far ricordare ai politici come l’essere nati a Barriera, oltre che un marchio, a un certo punto diventò un’occasione. Erano i tempi di Novelli, il disagio – allora come oggi – era palpabile. E in via Tollegno tirarono su una scuola verde che assomigliava a un’astronave, proprio accanto ai servizi sociali. Si chiamava Salvo D’Acquisto, era fatta di aule con pareti a lavagna che si aprivano per le lezioni condivise con più classi, un cinema, grandi spazi per giocare. E poi due piscine, una pista di atletica e un campo da calcio confinanti. Poi è iniziato il crollo. L’abbandono, la dimenticanza. Ora la Salvo d’Acquisto è un rudere devastato. Un monumento a una politica delle idee che ora restano lì, seppellite tra polvere e vetri rotti. Sostituite dai Lince dell’esercito a pattugliare le strade con la polizia. Cartoline di guerra per promettere sicurezza. Altro fumo negli occhi.

