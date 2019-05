Barzagli, consegna della maglia al J Museum con sorpresa: si riunisce la B-BBC [FOTO E VIDEO]

Come annunciato in precedenza dal presidente Andrea Agnelli, la maglia del ‘monumento’ Andrea Barzagli va ad arricchire lo Juventus Museum. Oggi l’ormai ex difensore bianconero, che ha dato l’addio al calcio giocato, ha consegnato la sua ‘numero 15’ al presidente Paolo Garimberti. Poi la sorpresa: a celebrare l’evento sono arrivati Buffon, Bonucci e Chiellini, la BBC al completo.

“Sono felicissimo e onorato di aver portato la mia ultima maglia indossata allo Juventus Museum” ha detto Barzagli