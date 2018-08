Barzagli e il progetto Champions: “Servono sacrificio e volontà”

Andrea Barzagli crede fermamente nel progetto Champions della Juventus e indica la strada per il trionfo: “Servono sacrificio e volontà”, dice l’esperto difensore dagli Stati Uniti, dove la squadra bianconera è impegnata in tour.

“Piano piano ci stiamo conoscendo anche con i nuovi, sarà una stagione impegnativa e speriamo di raggiungere i nostri obiettivi”, prosegue Barzagli a Sky. “La Champions? Negli ultimi due o tre anni è aumentata la nostra consapevolezza, ce l’andremo a giocare”.

Per molti questa è la Juve più forte di sempre: “Sarà il campo a dimostrarlo, noi lavoriamo ogni giorno per ottenere il meglio”. Alla Continassa, intanto, proseguono gli allenamenti di Cristiano Ronaldo e degli altri reduci dal Mondiale. Ieri sera il fenomeno portoghese ha cenato in un ristorante stellato di Lanzo.