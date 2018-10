Barzagli: “Ronaldo? E’ sereno, si dimostra un gran professionista”

“Ronaldo è sereno, sta dimostrando di essere un grande professionista“. Per Andrea Barzagli i problemi extra calcistici non stanno turbando CR7, nonostante “non stia vivendo il suo miglior momento all’esterno: è un grande e ce lo sta facendo vedere – sostiene il difensore bianconero a Sky -. Speriamo ci porti risultati che lui ha già ottenuto e noi, purtroppo, non ancora”.

“INIZIO CONVINCENTE, MA NON SARA’ SEMPLICE”

L’inizio di stagione dei bianconeri, con dieci vittorie in altrettante partite, è un’ottima base di partenza per raggiungere gli obiettivi prefissati. “Un inizio convincente – osserva – con grandi prestazioni e un grande spirito. Non sarà semplice vincerle tutte, più si va avanti e più sarà dura, ma questa squadra è fatta per arrivare in fondo ad ogni competizione. C’è un grande margine di crescita, vogliamo arrivare in fondo“.