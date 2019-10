BASKET. Beatrice Del Pero convocata al raduno della Nazionale maggiore

La guardia torinese dell’Iren Fixi Torino, già campionessa europea Under 20, fa il suo debutto in azzurro

Prende vita il nuovo corso della Nazionale Femminile maggiore sotto la ritrovata gestione del ct Andrea Capobianco, il quale ha già ha allenato le azzurre dal 2015 al 2017. Si comincia domenica 13 ottobre a Montegrotto Terme (Padova), con un raduno che precede di un mese il primo impegno ufficiale.

GIA’ CAMPIONESSA UNDER 20

Tra le azzurre che prenderanno parte al raduno c’è una giocatrice dell’Iren Fixi Torino. Si tratta di Beatrice Del Pero, già in estate campionessa europea Under 20 con la maglia della nazionale.

GRANDE RICONOSCIMENTO AL MOVIMENTO TORINESE

La guardia torinese, sulla lista di coach Capobianco, risulta come “prima riserva a disposizione”, quindi la Del Pero entra a far parte del gruppo azzurro più importante. Si tratta di un grande riconoscimento per l’operato di Beatrice Del Pero e per il movimento cestistico torinese.