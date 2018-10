BASKET. EuroCup, Torino crolla all’overtime: Francoforte vince 88-85

La Fiat cade solo al supplementare contro i tedeschi in una partita emozionante: bene Wilson e McAdoo

Inizia con una sconfitta l’avventura della Fiat Torino nella 7Days Eurocup. Nel primo match del Girone D i piemontesi hanno dovuto capitolare sul parquet dei Fraport Skyliners Francoforte, vincitori di una sfida tirata fino all’ultimo e conclusa solo dopo un supplementare con il punteggio di 88-85.

IL MATCH: BENE WILSON E MCADOO

Dopo un grande inizio che vede la Fiat andare a riposo dopo il primo quarto con 7 punti di vantaggio, i tedeschi iniziano ad ingranare e demoliscono gli ospiti con un super parziale di 26-11 nel secondo quarto. I ragazzi di coach Brown non si danno per vinti e grazie allo splendido secondo tempo di James McAdoo (17 punti e 8 rimbalzi) e di Jamil Wilson (19 punti e 6 rimbalzi) riagganciano gli avversari, chiudendo il regolamentare sul 75-75. Nell’overtime la formazione casalinga è più fredda: protagonista Erick Murphy, MVP della partita, che chiude a 19 punti con 7/12 dal campo. Il match si chiude con la vittoria di Francoforte, Torino sarà nuovamente impegnata in EuroCup il 10 ottobre contro il Mornar Bar al PalaVela.