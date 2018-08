BASKET. Galbiati rinnova con la Fiat Torino: affiancherà coach Brown

Si rafforza il rapporto tra Paolo Galbiati e la Fiat Torino. L’assistente allenatore, che lo scorso anno ha guidato la Fiat Torino alla conquista del suo primo storico trofeo, ha prolungato il contratto con la società fino al 2021. Lo rende noto il club. “Una soddisfazione rimanere in questo club – sottolinea Galbiati -. Ringrazio la famiglia Forni per la fiducia accordatami. Mi sono subito trovato bene a Torino ed il feeling ha avuto giorno dopo giorno sempre più riscontri. Ci apprestiamo ad iniziare una stagione stimolante e personalmente il fatto di poter crescere in esperienza a fianco di un grandissimo maestro del basket mondiale come Larry Brown credo rappresenti un’occasione irripetibile. Ci siamo sentiti spesso in questi mesi e non nego che ogni qualvolta squillava il telefono e vedevo comparire il nome di coach Brown un vero e proprio moto di emozione solcava la mia mente. Sai di confrontarti con una leggenda vivente. Uno stimolo in piu’ per tutti noi, componenti dello staff e della società. Lavoreremo per farci trovare pronti agli impegni che ci attendono, tutti insieme, giovani ed esperti”.