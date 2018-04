BASKET. Garrett non basta, la Fiat Torino non passa al Palaforum

L'EA7 vince l'ottava gara di fila e si conferma capolista: Fiat Torino sconfitta 90-78. Goudelock (23 punti in 27') e la grinta di Cinciarini fanno la differenza

L’EA7 Milano porta a 8 la striscia di successi in campionato, con la vittoria casalinga sulla Fiat Torino (90-78), e conferma la propria posizione di leader solitaria della classifica. E’ una partita equilibrata, quella contro i piemontesi, dove la differenza viene fatta nel quarto periodo dalla difesa meneghina che chiude gli spazi all’attacco di Torino, tenuta a 13 punti negli ultimi 10′: la risolvono la classe di Goudelock (23 punti in 27′) e la grinta di Cinciarini (14 e 6 assist con cui entra nella Top 10 dei migliori passatori dell’Olimpia) che scavano il parziale decisivo con mano ferma e cuore saldo nel finale.

GARRETT, PRESTAZIONE MAIUSCOLA

Nella Fiat prestazione maiuscola di Diante Garrett (20 e 7 assist), ben coadiuvato dalle triple (4/4 per 15 punti totali) di Mazzola: non bastano però per sbancare il Forum e centrare una vittoria di capitale importanza nella concitata corsa verso i playoff.

Risultati della 25/a giornata:

Segafredo Bologna – Red October Cantù 83-88 (giocata ieri)

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia 76-80

Betaland Capo d’Orlando – Openjobmetis Varese 73-75

Sidigas Avellino – Vanoli Cremona 95-72

EA7 Armani Milano – Fiat Torino 90-78

Grissin Bon Reggio Emilia – Umana Venezia 76-81

VL Pesaro – The Flexx Pistoia 80-72

Dolomiti Trentino – Happy Casa Brindisi 85-68

La classifica:

Milano 40

Venezia 38

Brescia 36

Avellino 32

Trentino 28

Cantù e Bologna 26

Cremona, Torino, Sassari e Varese 24

Reggio Emilia 20

Pistoia 18

Brindisi 16

Pesaro 12

Capo d’Orlando 10