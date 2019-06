Basket, i campioncini della Novipiù Campus Piemonte sognano lo scudetto: raggiunte le finali nazionali Under 18

La Novipiù Campus Piemonte, compagine di Moncalieri, sarà una delle otto protagoniste delle Finali Nazionali Under 18, che si disputeranno a Milano dal 7 al 9 giugno e che assegneranno lo scudetto di categoria.

Alla fase decisiva per la conquista del titolo italiano, oltre alla Novipiù Campus Piemonte si sono qualificate anche Pallacanestro Varese, Stella Azzurra Roma, ABC Cantù, Reyer Venezia, Fortitudo Bologna, Oxygen Bassano, HSC Roma. Le Finali Nazionali si annunciano spettacolari, accingenti e di altissimo livello.

L’atto conclusivo della stagione avrà lo stesso format delle Final Eight di Coppa Italia, con il sorteggio dei confronti che è stato effettuato a Cecina il 31 maggio. Il 7 giugno si disputeranno i quarti di finale, mentre il sabato sarà il turno delle semifinali in vista della finalissima in programma la domenica. La Novipiù Campus Piemonte è stata accoppiata alla Fortitudo Bologna, che affronterà il 7 giugno alle ore 17. In caso di vittoria, sabato 8 giugno si troverà di fronte la vincente della sfida tra Stella Azzurra Roma e Reyer Venezia.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su www.fip.it/giovanile e www.basketlike.it.

“Siamo orgogliosi di quanto hanno fatto dai nostri ragazzi. Nel corso della stagione hanno giocato tantissimo senza mai calare di intensità. Le Finali Nazionali sono un traguardo straordinario e, in più, una squadra composta totalmente da under 18 ha conquistato la salvezza in Serie C Gold. Ho visto i ragazzi crescere dal punto di vista tecnico, caratteriale e umano: il mio plauso va a loro ma anche all’intero staff tecnico e dirigenziale” ha commentato il presidente Giovanni Paolo Terzolo.