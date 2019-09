BASKET. Italia battuta dalla Spagna ed eliminata dai mondiali di Cina 2019

Gli azzurri si arrendono solo nel finale, giocando alla pari con gli iberici per 39 minuti

Finisce 67 a 60 per le "Furie Rosse"

A testa alta ma fuori dai giochi. L’Italbasket è uscita dal mondiale di Cina 2019, cedendo 67-60 (18-18, 30-31, 50-48) alla Spagna (che avanza ai quarti insieme alla Serbia) in un match del girone J della seconda fase della rassegna iridata, disputato a Wuxan.

ITALIA ELIMINATA DAI MONDIALI

Un ko, quello incassato dal quintetto azzurro, che significa eliminazione e che rende, di fatto, inutile il match in programma domenica prossima, contro Portorico. In ogni caso occorre dire che quella del team di coach Sacchetti è stata una prova generosa: l’Italia si è infatti arresa solo nel finale, giocando alla pari con gli iberici per 39 minuti. Decisivo, alla fine, il maggior tasso tecnico e soprattutto la superiore esperienza delle “Furie Rosse” di Scariolo.

GALLINARI TOP SCORER AZZURRO

Ottima, per il quintetto italiano, la prova di Danilo Gallinari autore di 15 punti. Top scorer del match, invece, lo spagnolo Juancho Hernangomez (a quota 16).