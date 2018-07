BASKET. La Fiat Torino cambia casa: giocherà al Palavela

La Fiat Torino cambia casa. La squadra quest’anno allenata da Larry Brown lascia il PalaRuffini e si trasferisce al Palavela. L’accordo per i prossimi cinque anni è stato presentato oggi da Daniele Donati, dg di Parcolimpico, la società che gestisce l’impianto ristrutturato in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006, e Massimo Feira, amministratore delegato della società gialloblù.

TUTTI AL PALAVELA

“Vogliamo accogliere i tifosi in modo nuovo e coinvolgente – spiega Feira -. Avremo cinque posti ristoro, tre lounge, parcheggi riservati per gli sponsor e pertinenziali per il pubblico. “Il Palavela – aggiunge Donati – conferma così la sua vocazione per gli eventi sportivi di alto livello”.