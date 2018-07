BASKET. La Fiat Torino pesca in NBA: dagli Hawks arriva Jaylen Morris

L'ala piccola americana ha firmato per un anno di contratto con l'Auxilium, con NBA escape

Adesso è ufficiale: Jaylen Morris vestirà la casacca della Fiat Torino per la stagione 2018-19. Originario di Amherst, New York, è un’ala piccola (o guardia) molto atletica e abile in difesa. Il suo tempo al Molloy College gli è valso una serie di riconoscimenti illustri, tra tutti basta ricordare il fatto che, con 19.9 punti di media a partita, sia attualmente ancora il secondo all-time nella storia dell’Università.

Lo scorso anno, dopo non essere stato draftato, ha ricevuto la chiamata dagli Erie BayHawks, in G-League, da dove, dopo una serie di partite interessanti, fu poi portato agli Atlanta Hawks, in NBA. Dopo un primo contratto di 10 giorni, ed il debutto nella vittoria contro gli Indiana Pacers, le buone prestazioni lo portarono poi, il 21 marzo, a firmare un contratto fino al termine della stagione, salvo poi infortunarsi alla caviglia.

Il suo sarà un contratto annuale con l’Auxilium, con NBA escape, come comunica l’Ufficio Stampa Auxilium CUS Torino.