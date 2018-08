Basket, la Fiat Torino rompe con Royce White

Salta l'arrivo dell'americano. Il club: "Noi rispettiamo i contratti e pretendiamo che anche gli altri lo facciano. Torneremo sul mercato per sostituirlo"

La Fiat Torino rompe con il cestita americano Royce White. Lo ha annunciato il club piemontese attraverso una nota: “La società è abituata a rispettare i contratti, sempre e comunque, ma pretende che anche gli altri lo facciano – si legge -. Pertanto, dopo aver più volte sollecitato l’arrivo del talentuoso americano e aver finora pazientato e tollerato le continue dilazioni, anche per le rassicurazioni ricevute da parte del procuratore dello stesso, oggi, di fronte al protrarsi di una situazione di totale incertezza ormai irreversibile, essa si vede costretta – per imprescindibili ed evidenti ragioni tecniche e di immagine – ad escludere Royce White dal roster e a tornare sul mercato per sostituirlo”.