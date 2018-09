BASKET. L’Olimpia Milano vince la Supercoppa: Torino ko 82-71

L’Olimpia Milano alza al cielo per il terzo anno consecutivo la Supercoppa Italiana 2018 di basket: i ragazzi di coach Pianigiani hanno sconfitto la Fiat Torino per 82-71, conquistando il primo trofeo della stagione.

IL MATCH

Dopo un primo quarto equilibrato, dove Torino riesce a dare battaglia a Milano, la partita si decide nel secondo e terzo quarto, dove l’Olimpia riesce a dare lo strappo decisivo alla finale: Micov (nominato, tra l’altro, MVP) e compagni volano sul +10 all’intervallo e insistono poi a inizio ripresa, chiudendo il terzo quarto sul 51-67. L’ultimo quarto sarà solo una formalità, con la Fiat che riesce anche a fare un parziale, ma non basta. Oltre a Micov anche Gudaitis e Nedovic decisivi per i lombardi. Per i torinesi non bastano i 15 punti di Carr e i 12 di McAdoo.