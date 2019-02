BASKET. Reggio Emilia battuta, Torino interrompe la striscia di sei sconfitte consecutive

La Fiat Torino interrompe la striscia di sei sconfitte consecutive superando al PalaVela la Grissin Bon Reggio Emilia per 77-58. Un successo netto che permette ai torinesi di agganciare e superare in classifica, in virtù del doppio confronto vinto, proprio gli emiliani a quota 10 punti in classifica, penultimo posto in graduatoria davanti al fanalino di coda Pistoia.

GRANDE PRESTAZIONE DI MOORE

Decisivo il quarto periodo, chiuso 23-7 dai torinesi grazie alla grande prestazione offensiva di Dallas Moore, che ha chiuso con 20 punti e il 57% da tre punti, e alla disastrosa percentuale dall’arco dei reggiani, un misero 10% risultato fatale ai fini della vittoria.

ORA SI ATTENDONO NEWS DAL FRONTE SOCIETARIO

Non è bastato il ritiro pre-partita di Novarello alla Grissin Bon, apparsa svuotata dopo il buon inizio di match: Torino conquista la quinta vittoria e attende buone notizie sul fronte societario, con la tanto attesa cessione della proprietà al Leonis Group ormai a un passo dal concretizzarsi.

Il tabellino:

Fiat Torino-Grissin Bon 77-58

FIAT TORINO: Wilson 6, Anumba 1, Hobson 12, Guaiana, Poeta 7, Cusin 2, McAdoo 1, Jaiteh 10, Moglia ne, Portannese 7, Moore 20, Cotton 11. Coach: Galbiati.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mussini, Allen 15, Candi 2, Rivers 19, Aguilar 5, Gaspardo ne, Vigori ne, Cervi 8, Ortner 6 Llompart 1, De Vico 2. Coach: Cagnardi.

ARBITRI: Filippini-Bartoli-Borgioni. NOTE: parziali 15-20, 36-35, 54-41. Tiri liberi: Torino 10/16, Reggio Emilia 9/10. Uscito per cinque falli: Candi.