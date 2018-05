BASKET. Serie A, alla fine sorride Brescia ma Torino si arrende solo all’overtime

Tutto come da pronostico. Brescia batte Torino e incamera due punti preziosi che le consentono di chiudere la regular season da terza classificata. Fin qui il responso. Tuttavia, come recita il tabellino (98-95) non è stata proprio una passeggiata per i lombardi che hanno dovuto fare i conti con un Fiat mai doma e autrice di un secondo tempo battagliero trascinata da un super Jones. Tanto da prolungare la contesa all’overtime dopo l’83-83 sul quale si erano chiusi i primi 40′.

AVVIO FATICOSO, POI SI SBLOCCA TORINO

Avvio faticoso sotto canestro e solo Poeta dopo 2′ trova la giocata per schiodare il tabellone. Si sblocca anche la Germani che con Moore e Ortner prova subito a scappare: 8-2 al 4′. Torino prova a tenere botta attaccando il ferro, ma nelle file di Brescia si accende anche Landry e sul 16-8 del 7′ coach Galbiati chiama la sospensione di 1′. C’è il tempo di vedere un antisportivo di Jones, poi gli ospiti trovano il modo di tenersi i qualche modo a galla e alla prima sirena il risultato è 21-11.

TORINO RESTA IN PARTITA CON I TIRI DA TRE

A inizio secondo quarto la Germani comincia a prendere il largo e dopo 4′ c’è il massimo vantaggio sul +15: 32-17. Fall (ex di turno) e Sacchetti dall’arco, sono i trascinatori di Brescia in questa fase del match. Ma è da tre che Torino, a inizio terzo quarto, prova a riportarsi in partita: due bombe di Washington e Jones valgono il 48-40, poi i piemontesi piazzano un parziale di 18-6. Michele Vitali e Moore fanno respirare Brescia, ma Torino resta attaccata con una tripla di Jones: 52-50 al 7′.

JONES PROTAGONISTA: LA FIAT IMPATTA

Ed è sempre Jones il protagonista: tre triple di fila fanno impattare Torino. L’ultimo periodo è all’insegna del grande equilibrio. Lo strappo, la squadra di casa prova a farlo con Moss e Cotton, ma Torino non ci sta e con Mazzola resta lì. Luca Vitali e Ortner di qua, Poeta di là tengono vivo il testa a testa che porta le due squadre all’overtime con un canestro di Pelle all’ultimo secondo: 83-83. Alla fine sorride Brescia, con il 98-95 sul tabellone.

Il tabellino

Germani Basket Brescia-Fiat Torino 98-95 D1TS

GERMANI BASKET BRESCIA: Moore 8, Mastellari ne, Vitali L. 4, Landry 8, Ortner 12, Cotton 23, Fall 4, Traini, Vitali M. 11, Moss 12, Sacchetti 16. Coach: Diana.

FIAT TORINO: Pelle 12, Boungou 5, Akoua ne, Washington 15, Garrett ne, Mazzola 12, Touré, Mittica ne, Mbakwe 10, Poeta 17, Jones 24. Coach: Galbiati.

ARBITRI: Martolini-Rossi-Calbucci.

NOTE: parziali 21-11, 48-34, 64-61, 83-83. Tiri liberi: Germani Brescia 20/27; Fiat Torino 24/34. Usciti per cinque falli: Fall, Washington e Mbakwe.