BASKET. Serie A, Pesaro batte Torino al supplementare (102-98)

Pesaro interrompe la striscia di 6 sconfitte consecutive nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A, salendo a quota 10 punti in classifica, staccando così la Fiat, ferma all’ultimo posto.

LA PARTITA

Un primpo che vede già la novità Zanotti nello starting-five per una VL con due torri in campo. Fiducia ripagata con un buon impatto al match dell’ex Porto Sant’Elpidio e 2 punti iniziali. Torino si affida alle conclusioni da tre con tutti i suoi tiratori molto precisi ed il 5/6 dalla lunga del primo quarto ne è la prova. Nonostante queste percentuali il quarto si chiude in perfetta parità a quota 26. Secondo quarto un cui Torino sembra poter scappare via grazie alle conclusioni pensanti di Portannese messo in campo e soprattutto Wilson.

La partita diventa più fisica e con maggiori errori che portano a continue palle perse anche per infrazioni di passi. Il tempo si chiude 41-49.

Nell’altro tempo Zanotti dà energia, Artis sale e i locali si portano sull’80-76 al 35’. E’ 83-79 al 38’, la difesa pesarese funziona. Pesaro perde lucidità e si ritrova costretta a commettere 3 falli in serie che mandano Wilson in lunetta, piazzando il 2/2 dell’83-86 con 10 secondi dal termine. Artis tira da 8 metri la palla sbatte sul ferro e si impenna con tutto il palazzo a trattenere il respiro. Miracolosamente la palla cade dentro la retina.

Nell’overtime Pesaro stringe i denti e chiude il risultato 102-98 ritrovando la strada della vittoria dopo ben 7 turni.

TABELLINO

Torino

Wilson (23), Anumba ne, Carr (11), Hobson (6), Guaiana, Poeta (9), Cusin (10), McAdoo (4), Jaiteh (2), Portannese (3), Moore (30), Stodo ne; all. Galbiati

Pesaro

Blackmon (33), Mccree (28), Artis (20), Murray (4), Conti ne, Tognacci ne, Ancellotti, Alessandrini ne, Monaldi ne, Zanotti (8), Mockevicius (9), Shashkov ne; all. Boniciolli