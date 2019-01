Basket, Serie A: Torino-Cantù 96-106

Un ko pesante per la squadra di Galbiati che non riesce a schiodarsi dalla zona retrocessione

L’Acqua San Bernardo Cantù vince dopo un supplementare al PalaVela per 96-106 complicando la vita alla Fiat Torino. Un ko pesante per la squadra di Galbiati, che non riesce a schiodarsi dalla zona retrocessione neanche dopo il cambio di panchina con l’addio a Larry Brown. Clima teso, con la contestazione al vice-presidente Francesco Forni esplosa con veemenza e il pubblico tutto dalla parte di Carlos Delfino, messo fuori squadra proprio dopo un litigio con il figlio del presidente Forni. In campo invece Cantù ha mostrato di essere solida. Nel supplementare la Fiat ha pagato la scarsa lucidità infilando la decima sconfitta in campionato e restando in fondo alla classifica.