BASKET. Serie A, trasferta amara a Cantù: Torino perde ancora

Nuova sconfitta per la Fiat Torino, che questa volta crolla a Cantù dopo un finale tiratissimo, che premia la squadra di casa con il punteggio di 93-90. La Fiat spreca un vantaggio di 11 punti nell’ultimo quarto e subisce la rimonta in un finale thriller. Con la vittoria di oggi, i lombardi agganciano proprio i piemontesi a quota 24 punti in classifica, nella corsa per i playoff. Padroni di casa trascinati al successo dai 20 punti di Chappell e Culpepper e Chappell, non bastano a Torino i 30 di Washington.

Il tabellino:

Red October Cantù-Fiat Torino 93-90

RED OCTOBER CANTU’: Smith 14, Culpepper 20, Cournooh 2, Parrillo 3, Tassone ne, Maspero ne, Raucci ne, Chappell 20, Burns 10, Thomas 17, Ellis 7. Allenatore: Sodini.

FIAT TORINO: Pelle 5, Akoua ne, Blue 4, Boungou 8, Vujacic 15, Washington 30, Garrett 14, Mazzola 2, Touré ne, Mittica ne, Mbakwe 12, Poeta. Allenatore: Galbiati.

ARBITRI: Filippini-Bettini-Boninsegna.

NOTE: parziali 17-23, 32-43, 61-63. Tiri liberi: Cantu’ 6/9, Torino 10/14. Uscito per falli: nessuno.

I risultati della 23a giornata:

Betaland Capo d’Orlando – Germani Basket Brescia 78-88

Sidigas Avellino – EA7 Emporio Armani Milano 75-82

Segafredo Virtus Bologna – Happy Casa Brindisi 94-85

The Flexx Pistoia – Umana Reyer Venezia 93-83

Red October Cantù – Fiat Torino 93-90

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

VL Pesaro – Dolomiti Energia Trentino

Grissin Bon Reggio Emilia – Vanoli Cremona

La classifica:

Milano 36 punti

Venezia 34

Avellino, Brescia** 30

Bologna 26

Cantù, Torino, Sassari 24

Trento, Cremona** 22

Reggio Emilia* 20

Varese 18

Pistoia 16

Brindisi 14

Capo d’Orlando, Pesaro 10

*due gare in meno

**una gara in meno

Le gare del prossimo turno (24a giornata):

Fiat Torino – The Flexx Pistoia (31/3)

Dolomiti Energia Trentino – Betaland Capo d’Orlando

Germani Basket Brescia – Red October Cantù

Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

Openjobmetis Varese – VL Pesaro

EA7 Emporio Armani Milano – Grissin Bon Reggio Emilia

Vanoli Cremona – Segafredo Virtus Bologna

Umana Reyer Venezia – Sidigas Avellino (1/4)