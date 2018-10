BASKET. Serie A, Torino perde al fotofinish: Venezia vince 76-75 dopo un supplementare

Esordio amaro per gli uomini di Larry Brown in campionato: supplementari ancora fatali all'Auxilium

Non bastano i 13 punti di Carr e Cotton

E’ ancora l’overtime a risultare fatale alla Fiat Torino. Dopo la sconfitta in EuroCup a Francoforte, arriva la sconfitta alla prima in campionato contro Venezia. Una partita emozionante e combattuta fino all’ultimo, con protagonista l’equilibrio. Alla fine a sorridere sono i padroni di casa, aiutati dall’ottima partita di Haynes, 17 punti a referto. Per Torino ancora buone prestazioni di Cotton e Carr (entrambi 13 punti).

IL TABELLINO: UMANA REYER VENEZIA-FIAT TORINO 76-75 D1TS

UMANA REYER VENEZIA: Haynes 17, Stone 15, Tonut, Daye 15, De Nicolao 5, Vidmar 1, Washington, Biligha 2, Giuri 8, Mazzola 2, Cerella, Watt 11. Allenatore: De Raffaele. FIAT TORINO: Wilson 7, Rudd 9, Anumba ne, Carr 13, Guaiana ne, Poeta 1, Delfino 5, Cusin 10, McAdoo 11, Taylor 6, Marrone ne, Cotton 13. Allenatore: Brown.

ARBITRI: Lanzarini-Di Francesco-Morelli.

NOTE: parziali: 14-18, 38-35, 52-51, 68-68. Tiri liberi: Venezia 14/23, TORINO 26/34. Usciti per cinque falli: McAdoo, Wilson.