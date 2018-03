BASKET Torino crolla ancora: contro Pistoia arriva il quarto ko di fila

Finisce 77-84 per la The Flexx

La Fiat Torino crolla per la quarta volta consecutiva in campionato cedendo al PalaRuffini per 77-84 contro la The Flexx Pistoia e allontanandosi ulteriormente dalla zona playoff. Ottima la prova della squadra di Esposito, che ha vinto una partita indirizzata fin dal primo quarto, chiuso 11-31 grazie al 60% dall’arco dei tre punti, riuscendo a gestire il vantaggio anche nei momenti in cui Torino ha provato a ricucire lo strappo.

NON BASTANO I 20 PUNTI DI POETA

Migliori realizzatori per i toscani sono stati McGee e Mian, con 17 punti e ottime percentuali al tiro da tre punti, seguiti dai 12 punti di Moore e Ivanov; per la Fiat degna di nota la prova di Poeta, 20 punti e la verve necessaria nel terzo periodo per provare a riavvicinarsi, coadiuvato dai 19 punti di Garrett e i 10 di Vujacic.

LA CORSA PLAYOFF SI COMPLICA

Ancora una prestazione negativa, per usare un eufemismo, di Vander Blue, 3 punti con 0/8 dal campo, mentre l’altro nuovo arrivo in gialloblù, Boungou Colo, ha chiuso con 0 punti e 5′ soli minuti sul campo. Il ko complica la corsa playoff di Torino, mentre Pistoia può considerarsi salva e vivrà le ultime giornate di campionato con la serenità di chi ha compiuto il proprio dovere alla grande.

Il tabellino

Fiat Torino -The Flexx Pistoia 77-84

FIAT TORINO: Blue 3, Garrett 19, Colo, Vujacic 10, Poeta 20, Washington 5, Mazzola 6, Pelle 5, Touré ne, Mbakwe 9, Akoua ne, Stodo ne. Coach: Galbiati.

THE FLEXX PISTOIA: Della Rosa, McGee 17, Barbon, Laquintana 6, Mian 17, Gaspardo 9, Magro 6, Bond 5, Moore 12, Ivanov 12, Onuoha. Coach: Esposito.

ARBITRI: Lanzarini, Weidmann, Galasso.

NOTE: parziali 11-31, 27-43, 55-63. Tiri liberi: Fiat 23/29, The Flexx 18/23. Usciti per cinque falli: nessuno.