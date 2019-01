BASKET. Torino lotta ma all’overtime la spunta Trieste

Poeta e Jaiteh tengono in vita la Fiat, ma Mosley domina con giocate decisive sia in difesa che in attacco e regala la vittoria ai ragazzi di Dalmasson

Finisce 115-110 la sfida fra Trieste e Torino all’Allianz Dome: occorre un overtime per avere ragione della combattiva formazione piemontese, oltre a un Mosley dominante. E’ Zoran Dragic a iniziare in maniera aggressiva: lo sloveno propizia il vantaggio iniziale dell’Alma, fino al 13-9. I biancorossi sono vivaci sulle palle vaganti e questo porta al +6 di Knox. Torino reagisce con l’impatto di Cusin sotto canestro, poi Knox dalla media firma il 30-25 biancorosso.

LA FIAT METTE LA TESTA AVANTI

Si continua su buoni ritmi offensivi, con Torino che si affida a Hobson, ma Trieste ha un Fernandez ispirato in cabina di regia; è grazie all’argentino, con triple e assist, che si arriva al 55-50 di metà match. Nel terzo quarto, Wilson e Hobson confezionano uno 0-7 che fa mettere la testa avanti alla Fiat: l’Alma rimane per due minuti senza segnare, poi due triple a testa di Dragic e Sanders fanno rifiatare Trieste, che riprende il controllo delle operazioni: Torino, però, è sempre lì e il terzo periodo si chiude sul 77 pari. L’ultimo tempo vede Torino passare avanti con l’apporto di McAdoo, che poi però si fa fischiare un tecnico: libero e tripla a segno per Cavaliero, che cerca di trascinare l’Alma sull’87-84.

MOSLEY GIGANTEGGIA, TORINO SI ARRENDE

La Fiat reagisce con Hobson e Jaiteh, che danno il +4 a Torino: Cavaliero piazza la tripla del meno uno, poi Knox mette i liberi del 94-93, ma commette il quinto fallo a 1’38”. Cavaliero mette una tripla pesantissima a 1’15”, poi Mosley indovina un 3/4 ai liberi fondamentale: nel finale, Moore subisce fallo su tiro da tre a 2 secondi dalla fine. Il play americano segna il 3/3 che porta la gara al supplementare: nell’overtime, Torino perde Wilson e Portannese per falli, mentre Dragic e Peric (4/4 in lunetta) portano avanti l’Alma. Poeta e Jaiteh tengono in vita Torino, ma un enorme Mosley domina con giocate decisive sia in difesa che in attacco e regala la vittoria ai ragazzi di Dalmasson.