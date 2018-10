BASKET. Torino, prima vittoria al PalaVela. Trieste affonda nell’ultimo quarto

Torino supera 86-74 l’Alma Trieste, nell’anticipo della seconda giornata del massimo campionato di basket, e conquista la prima vittoria in campionato al PalaVela. Un successo, quello targato Fiat, che arriva dopo quattro ko di fila (uno in Supercoppa, due in Eurocup e uno al debutto in campionato). Per i giuliani, invece, ancora zero punti in casella.

TRE QUARTI GIOCATI ALLA PARI, TRIESTE RESISTE

La vittoria dei padroni di casa è arrivato dopo tre quarti giocati alla pari contro la squadra di Dalmasson, priva di Knox, Peric, Janelidze e con l’ex Chris Wright in panchina e mai utilizzato. La Fiat, ancora senza Larry Brown in panchina, è riuscita solo a tratti ad imporre il proprio ritmo, rallentata dalla difesa a zona schierata da Trieste: nonostante i continui strappi, l’Alma è sempre riuscita a riavvicinarsi, spinta dalle triple di Cavaliero e Strautins e dalle schiacciate di Mosley. Per la Fiat, invece, il miglior realizzatore è stato Tony Carr (20 con 5 su 9 da 3).

NELL’ULTIMO PERIODO L’ACCELERAZIONE DECISIVA

Nell’ultimo quarto l’accelerazione decisiva è arrivata con Poeta e Wilson, che hanno fatto volare a +14 la Fiat: ormai stremata, Trieste non ha più avuto le forze per ricucire lo strappo. Per Torino, che mercoledì giocherà In EuroCup a Kazan contro l’Unics, ottima priva di Carr (20 punti con 5/9 da 3 punti) e di Wilson (14) e Taylor (13), per l’Alma i già citati Cavaliero (19), Strautins (18) e Mosley (10).

IL TABELLINO

FIAT TORINO: Wilson 14, Rudd 12, Anumba, Carr 20, Guaiana ne, Poeta 7, Delfino 8, Cusin 2, McAdoo 5, Taylor 13, Marrone ne, Cotton 5. Coach: Galbiati.

ALMA TRIESTE: Coronica 3, Walker 3, Fernandez 8, Milic ne, Schina, Wright ne, Strautins 18, Deangeli ne, Cavaliero 19, Sanders 11, Mosley 10, Cittadini 2. Coach: Dalmasson.