Basta coi palloncini

Se un pazzo prendesse un carico enorme di sacchetti di plastica e si mettesse a spargerli di continuo dappertutto, nelle città, nelle campagne, in mare, sulle più alte montagne, sui ghiacciai, lo arresterebbero. Invece, stranamente, neanche nei paesi ecologicamente più rigorosi, si fa nulla contro chi libera palloncini in cielo.

Li lanciano tutti, nelle più svariate occasioni: matrimoni, funerali, feste, cortei, raduni, celebrazioni. A grappoli, a centinaia per volta. Tutti lì contenti a guardare quei globi multicolori che si librano in cielo, senza pensare che il loro volo, totalmente casuale e guidato dalle correnti, finirà dopo giorni e giorni in località sperdute.

I palloncini volano fino a grandi altezze e potrebbero finire nelle turbine di qualche jet, ma sicuramente, quando atterrano sgonfi, rimangono lì per anni. I frammenti vengono ingoiati da animali come tartarughe, pesci e uccelli, che soffocano. Se non vengono ingoiati, quantomeno inquinano, esattamente come quei sacchetti di plastica della spesa tanto vituperati da aver indotto intere nazioni a proibirli o a sostituirli con omologhi biodegradabili. Perché i palloncini no? Perché sono poetici? Sono milioni i palloncini liberati in aria in tutto il mondo ogni anno, e nessuno di essi finisce in discarica.

Tutti sparsi in posti inaccessibili. Per fortuna qualcuno comincia ad ascoltare le proteste degli ambientalisti (questa volta sacrosante) e a proibirli, come alcune città Usa, ma finché saranno singole città a vietarli cambierà poco. Bisognerà bandirli a livello nazionale, e per farlo occorrerà che la gente si rassegni: meglio rinunciare a un po’ di poesia in cielo per conservarne di più in terra.

