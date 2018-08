Basta con le prese in giro

Salvini resiste sul caso Diciotti-bis, mentre i compagni lo massacrano da tutte le casematte del potere, sapientemente infiltrate. Quelle che non dipendono dalle urne. Le capitanerie di porto (anche quelle possono essere cariche “politiche”), le procure, le prefetture, gli altri ministeri, i mass media. E poi le chiese, le Onlus, la Cei, anche se l’85% dei cattolici è con Salvini (sondaggio di Libero) e il 77% lo vorrebbe addirittura più duro nel salvarci dall’invasione.

Non si capisce perché chiamano “ostaggi” i neri della Diciotti, e non quelli delle baraccopoli di Calais, che tentano di entrare in Inghilterra dal tunnel della Manica, o quelli delle grotte di Ventimiglia, che cercano di entrare in Francia. Tutti vengono respinti, senza pietà. Però poi solo Salvini viene insultato come torturatore, ricattatore, sequestratore.

Torturatore? Sulla Diciotti stanno meglio che a Calais, garantito. Ricattatore? A ricattare sono quelli che puntano sul nostro buonismo e sfidano scientemente la morte in mare per essere “salvati”. Se cediamo a questo ricatto, in teoria dovremmo “salvare” (con un tetto e un lavoro) chiunque minacci di darsi fuoco o di gettarsi da un ponte. Sequestratore? I migranti possono andarsene quando e dove vogliono, basta che non pretendano di sbarcare qui.

Il Foglio farnetica addirittura di “Salvini alleato con Orban”! Magari potesse fare come lui! Orban dice “in Ungheria non ne entra neanche uno, teneteveli voi”, Salvini si limita a dire “accogliamoli, ma dividiamoceli”. Gli altri Stati Ue, però, fanno orecchio da mercante. Tutti fenomeni, tutti accoglioni (a parole), e solo noi col cerino acceso in mano? Eh, no! Tenga duro, sciur Salvini.

