Basta avere le mani pulite?

Mi chiedevo con un briciolo di malizia chi stesse facendo quattrini con la crisi del Coronavirus. Nel solco di ciò che accade sempre quando incombe una grave emergenza. E la risposta l’ho trovata in quelle micro bottigliette che contengono gel igienizzante. Il business sta lì, 827% di vendite in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Oltre un milione entro la fine di febbraio. Va beh, almeno abbiamo le mani pulite. Peccato che il resto della nostra economia abbia il fiato corto come ci hanno già detto, numeri alla mano, i listini della Borsa. Partendo da lì scopriamo che l’automotive, che già ci fa soffrire da anni, rischia di dover affrontare la sua peggiore crisi per via delle produzioni delocalizzate e, soprattutto, per la caduta della domanda. Come il turismo che già sta pagando lo scotto delle disdette da parte della clientela di mezzo mondo, il settore dei mobili e degli arredi (il Salone di Milano è stato rinviato a giugno), il cosiddetto polo del lusso che racchiude l’alta moda (molti materiali, non solo le sete, arrivano dal paese della Grande Muraglia), la gioielleria, i trasporti, con particolare riferimento alla drastica riduzione dei collegamenti con l’Oriente, ma non solo. Attingendo alle previsioni degli analisti finanziari solo in questi giorni le perdite presumibili per il nostro Paese sfiorano il miliardo. Che subirebbe tragici moltiplicatori se lo stop imposto dall’emergenza virus si allargasse ai mesi di marzo e aprile. Senza contare, diciamolo a mezza bocca, quel vizio della volatilità che in Borsa diventa un morbo quando incombono le grandi emergenze. Riflessioni dolorose che tuttavia non possono essere taciute. Con una domanda di fondo: la quarantena è un rischio che possiamo sopportare ancora a lungo?

