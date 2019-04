«Basta polemiche»: perché è qui la festa. E c’è pure Jovanotti

Giulio Biino ne ha davvero per tutti. Per la Camera di Commercio: «Mettete a disposizione le risorse». Per la Regione e il Comune: «Pagate con tempestività». Per la stampa – «soprattutto quella locale» puntualizza Biino -: «Non strumentalizzate il Salone evidenziandone le criticità, non è così che si lavora, bisogna motivare, non alimentare un clima di sfiducia». È iniziata così, con una serie di appelli del presidente del Circolo dei Lettori, organizzatore del Salone del Libro di Torino, la conferenza stampa di presentazione della 32esima edizione della kermesse libraria, dedicata quest’anno a “Il gioco del mondo”. «Un Salone – è ancora Biino – che magari non avrà i 400 mila visitatori del Salone del Mobile di Milano, ma che comunque farà numeri da capogiro». E che per cinque giorni, dal 9 al 13 maggio prossimo, trasformerà Torino nella Parigi di Hemingway: sarà una “Festa mobile”.

A poco meno di un mese dall’inizio di Librolandia si va definendo il programma di appuntamenti (circa 1200) ospitati nei 63 mila metri quadri espositivi del Lingotto (quest’anno ai Padiglioni 2, 3 e 5 si aggiunge anche l’Oval).

L’anima pop

Lunghissimo come sempre l’elenco degli ospiti, espressione di tutte le varie anime del Salone, compresa l’anima pop che avrà quest’anno tra i protagonisti per lo spettacolo Jovanotti e Pippo Baudo, per lo sport Arrigo Sacchi, Massimiliano Allegri, Gianluca Vialli, per il cinema Abel Ferrara, Saverio Costanzo, Alexandr Sokurov e ancora il manager dei Nirvana Danny Goldberg.

L’anima letteraria

Naturalmente sarà l’anima letteraria il cuore pulsante del Salone. Non mancheranno i Premi Nobel, Wole Soyinka; i Premi Pulitzer, Viet Thank Nguyen; i Premi Mondello Internazionale, Colum McCann. Il giallo avrà una rappresentante importante in Camilla Lackberg. A testimoniare il valore della letteratura italiana autori come Claudio Magris, Marco Missiroli, Giordano Bruno Guerri, Gianrico Carofiglio, Antonio Scurati. Attesi i finalisti del Premio Strega Europeo, Catherine Dunne, David Diop, Robert Menasse, Marianna Salzmann, Ilja Pfejiffer, e i vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019. Altri nomi quelli di Alberto Angela e per la scienza Samantha Cristoforetti

Lingua ospite

Non ci sarà in questa edizione un paese ospite, ma una lingua ospite, lo spagnolo. La Piazza dei Lettori diventerà pertanto la Plaza de ls lectores. Qui si incontreranno scrittori come Luis Sepulveda, Enrique Vila-Matas, Clara Sanchez, Nona Fernandez, Alan Pauls.

I servizi

«Gli ingressi al salone quest’anno saranno tre – specifica il presidente dell’Associazione Torino Silvio Viale – , oltre a quello storico di via Nizza, quello di via Mattè Trucco 70 e si potrà accedere anche dalla stazione del Lingotto con una passerella che supera il binario 9. Inoltre la partnership siglata con Trenitalia consentirà sconti sui Freccia Rossa e sui treni regionali.

Il futuro del Salone

«Se il Piemonte e Torino vogliono contare qualcosa nei prossimi anni – è la raccomandazione del direttore editoriale del Salone Nicola Lagioia – devono investire nel Salone». E sul Salone di quest’anno: «Non strumentalizzate il Salone a scopo politico, anche se siamo in periodo di elezioni».