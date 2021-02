Bastano duemila euro per guarire dal Covid con la cura di Trump

Dopo l’ok dell’Aifa, ieri mattina il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto che dà il via libera alla distribuzione degli anticorpi monoclonali. «Così – ha spiegato lui stesso con un tweet – abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid-19». Una possibilità che in altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Germania, avevano già colto da tempo. Per ragioni mediche, visto che questo tipo di anticorpi sintetici fabbricati in laboratorio e ottenuti da quelli naturali prodotti dai pazienti immunizzati blocca il virus prima che la situazione complessiva si aggravi. Ma pure economiche. La terapia, infatti, costa circa duemila euro a paziente. Che potrebbero sembrare tanti, ma diventano pochissimi se si considera che per una giornata di cure intensive il costo medio è di cinquecento euro a malato, mille se il ricovero avviene in terapia intensiva. Eppure, proprio la questione dei costi, e in particolare la difficoltà da parte della nostra Sanità di prevedere l’impegno complessivo, pare essere stata la ragione principale che ha portato l’Italia a dare il via libera dopo gli altri. Un paradosso.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++