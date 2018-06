Bastava un vigile

Diciamo che uno inizia con il tollerare qualche piccolezza, magari anche qualche trasgressione dicendo «ma sì, che male fa?». Poi però non può invocare la tolleranza zero quando la situazione è scappata di mano. Prendiamo l’area pedonale di via Di Nanni, autentica dimostrazione di un sogno abortito.

Si è cominciato con l’assenza totale di controlli di sera, lasciando gli automobilisti liberi di parcheggiare nell’area vietata, magari in doppia fila per prendere una pizza da portare via (ora anche in pieno giorno, tra bar e sale scommesse), quando invece sarebbe stato opportuno multare e risolvere in qualche modo il problema.

Così come, per evitare il degrado, sarebbe stato opportuno pensare iniziative adatte per rilanciare il commercio (il mercato diurno sta morendo) e sostenere la vitalità che al quartiere non è mai mancata, prima ancora che installare telecamere di sorveglianza (al di là del fatto che a quanto pare non sono neppure entrate in funzione).

Un’emergenza non si manifesta mai all’improvviso, ma nasce da situazioni pregresse sottovalutate. Vale in via Di Nanni così come in via Montanaro, nelle strade di Vanchiglia, nelle altre periferie. Dovunque un tempo sarebbe bastato un vigile di quartiere in più e oggi si invocano i battaglioni di polizia.