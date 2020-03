Dopo il bastone ci vuole la carota

Nell’usare il bastone e la carota il Governo non rispetta i tempi della vecchia metafora. E l’alternanza di provvedimenti forti che a tratti assomigliano a un coprifuoco, non corrisponde – almeno nei tempi – alla certezza di aiuti concreti e immediati ai settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. In particolare a commercio, turismo, artigianato, piccole imprese, servizi, cooperative. E ancora a lavoratori autonomi, partite iva. Ieri è stata annunciata dal premier Conte e dal ministro all’economia Gualtieri un’operazione straordinaria da 25 miliardi di euro, ma solo una dozzina saranno stanziati a breve sempre che domani il Parlamento approvi. L’obiettivo è correre a coprire i nuovi costi della sanità, gli ammortizzatori sociali e la sospensione delle tasse. Tre macro voci che tuttavia non consentono di scendere nei particolari e, di fatto, non rispondono ai quesiti che stanno togliendo il sonno a chi, da quasi un mese, ha visto scendere i propri introiti fino all’80/90 per cento. Rinviare le bollette o le rate dei mutui, non fermare le rateizzazioni della cosiddetta rottamazione delle cartelle, non concedere da subito la cassa integrazione in deroga alle piccole realtà, comprese quelle con un solo dipendente, significa usare solo il bastone dei provvedimenti imposti, anche se per motivi di prevenzione dal virus. La carota servita come dessert, ammesso che poi sia così, non impedirà a migliaia di aziende di chiudere bottega o di portate i libri in tribunale. Ecco perché mentre giunge notizia che il Piemonte possa accodarsi alla richiesta della Lombardia, dopo il placet dell’Unità di crisi, arrivando alla chiusura di tutte le attività, il mondo produttivo si divide. Da una parte gli artigiani del Cna e gli imprenditori che sono contrari e paventano un disastro di proporzioni enormi, dall’altro il commercio e le imprese edili che già sono alla canna del gas e che «chiudono per non subire ulteriori costi». In realtà è comprensibile a tutti come il blocco delle attività (di cui non si conosce neppure un’esatta tempistica) possa spezzare quella filiera di fornitori e clienti che si sono consolidate negli anni nell’alimentare, nella logistica, nel packaging e persino nell’indotto dell’auto.

