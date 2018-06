Battaglia navale

È la prima volta in 25 anni che un governo sarà costretto a navigare senza scorta, sotto le cannonate nemiche. La metafora televisiva è trasparente. Berlusconi ha le sue reti, la sinistra ha infiltrato tutta la Rai più La7 e Sky, ma la Lega e i 5 Stelle non hanno niente. Li massacreranno. Li stanno già massacrando. Lasciamo perdere i giornali cartacei, che ormai non sono più letti (ma sono ripresi in tutte le rassegne stampa televisive) dove la preponderanza della sinistra sul totale di copie vendute (non vale il conto delle testate) è consolidata da decenni.

Parliamo di Tv. Proviamo a fare l’elenco di tutti quei salotti “politicamente corretti” dove è d’obbligo essere come minimo di centro sinistra, comunque mai leghisti, mai fratellitaliani. Ecco le corazzate che sparano sulla maggioranza: Fazio (Che tempo che fa) su Rai 1, Santoro (Italia), Bernardini (Tv-talk) su Rai2, Berlinguer (Carta Bianca), Annunziata (In mezz’ora), Giannini (Ballarò) su Rai3, Floris (di Martedì), Gruber (8 e 1/2), Bignardi (Le invasioni barbariche), Lerner (L’infedele), Mentana (Bersaglio mobile), Crozza su Canale 9, tutti coi loro ospiti schierati.

Dall’altra parte, solo le corvette di Del Debbio (Quinta colonna) e Formigli (Piazza pulita) su Rete 4. Oltre agli abili giocolieri Giletti (Non è l’Arena) su La7 e Porro (Matrix) su Canale 5. Mentre il cardinalizio Vespa col suo Porta a Porta fa l’osservatore Onu e Antonio Ricci con Striscia fa il paraculo, cioè finge di scherzare e ogni tanto spara contro il suo padrone. Questa la situazione, per chi non ci aveva fatto caso. Se il governo sta su, è solo perché i compagni (per ora) hanno il terrore del voto.

