I battelli sul Po diventano un rebus. E Gtt si vende il relitto di Valentino

Valentino in vendita. L’amato battello che i torinesi hanno visto tragicamente naufragare durante l’alluvione del novembre 2016, è stato messo in vendita da Gtt. «Siamo attualmente in trattativa con alcune società che si occupano di navigazione lacustre» fanno sapere dall’azienda di trasporti.

La barca, infatti, si trova al momento attraccata sulle rive del lago d’Orta, dove prossimamente tornerà a navigare. Pur non abbandonando l’idea di riprendere a solcare con propri mezzi le acque del Po, il Gruppo Torinese Trasporti ha optato dunque per la vendita dell’imbarcazione, giudicando troppo onerosi i costi di un eventuale riparazione. A farsi carico delle spese necessarie per la ristrutturazione del mezzo ci penseranno dunque i futuri acquirenti, che rimetteranno Valentino in acqua, dopo lo schianto contro i piloni del ponte della Gran Madre di tre anni fa.

La stessa sorte, purtroppo, non toccherà al battello gemello, Valentina, troppo mal ridotto dopo il naufragio per poter pensare a una vendita. Nel frattempo, dal Gtt fanno sapere di voler procedere con l’acquisto di nuovi battelli, più leggeri e moderni dei loro predecessori. Le tempistiche non sono note, ma difficilmente le barche potranno tornare in acqua per la prossima estate.

«Ci conviene acquistare un prodotto nuovo – spiegano ancora dal Gruppo – che funzioni meglio in relazione alle esigenze del fiume Po e anche dal punto di vista delle dimensioni». Allo stesso modo, anche i vecchi attracchi di Valentino e Valentina, presso i Murazzi, Borgo Medioevale e Le Vallere andranno probabilmente rivisti. Nell’ottica dell’acquisto di nuovi mezzi, infatti, potrebbe essere necessario riadattare i tre punti in relazione alle nuove barche. L’alternativa è quella di progettarne di nuovi.

In merito poi alla futura fruizione del fiume si colloca la mozione della consigliera comunale Viviana Ferrero (M5s) che chiede che il Po venga considerato un Bene Comune. Nessun aggiornamento invece per quanto riguarda la proposta avanzata lo scorso anno dal capogruppo Francesco Tresso (Lista Civica per Torino), in cui si richiede, tra le altre cose, di sottoscrivere un “Manifesto per il Po”, «nel quale diversi soggetti anche di tipo istituzionale ribadiscono la necessità di avviare un percorso di aggregazione dell’attività di valorizzazione e tutela del Po e del suo territorio unitario» così come esplicitato nella delibera approvata dal Consiglio il 25 giugno dello scorso anno.