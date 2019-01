Si tratta di un negozio unico in città e che infatti esiste da pochissimo tempo. È una attività dedicata alla vendita di alimenti, carni nella fattispecie, rigorosamente naturali e rivolti agli animali di casa: cani, gatti, furetti.

«La carne che viene usata è molto speciale ed è made in Italy, arriva dalla Toscana da Grosseto per essere precisi – spiegano i titolari -. La particolarità sta nel fatto che i tagli usati sono esclusivamente rivolti alla produzione di carni pregiate, non si tratta mai di scarti o quant’altro. In città, siamo gli unici a rivendere questo prodotto».

In sostanza, il Baurfando si può considerare una vera macelleria per pelosetti poiché sono pochi gli altri prodotti proposti.

«Si trovano ovviamente pranzetti naturali, ma in prevalenza ci dedichiamo loro attraverso la buona carne, le ossa, le lingue. Una macelleria per animali in piena regola. Si tratta di un nuovo modo di dare da mangiare ai nostri amici a quattro zampe. Questo negozio era il sogno della mia compagna e finalmente lo abbiamo realizzato E anche noi abbiamo un cane, si chiama Bohemia».

Indirizzo: Torino via Damiano Chiesa 2

Orario: Aperto mattino o pomeriggio, chiamare prima al 393.4044577.