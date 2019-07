BAURFANDO – Tante le novità golose: carne, verdure e snack per gli amici pelosetti.

Tanti prodotti nuovi per gli amici pelosetti al Baurfando di via Damiano Chiesa 2, alla Barca. Si tratta del negozio ormai noto in città per essere specializzato nell’alimentazione BARF, “cibo crudo biologicamente appropriato”, dedicato all’animale di casa: cani, gatti, furetti.

Tra le new entry spicca, infatti, un preparato prodotto a Torino dal nome Passion Raw Food, ovviamente a base di carne. E visto che è estate anche per gli animaletti, ecco verdure disidratate in collaborazione con Feedog esperta anche in prodotti casalinghi. «I pranzetti vengono preparati su misura per l’animale seguendo le sue esigenze legate a razza, peso, età e quant’altro».

Altra novità, gli integratori naturali Nutrigena (grassi, Omega3, calcio, fosforo) da proporre in aggiunta al pasto per cani che non mangiano ossa o interiora, e BASI per quelli che invece mangiano solo polpa con o senza cereali. La carne che viene usata è molto speciale ed è made in Italy, arriva dalla Toscana, da Grosseto– spiegano i titolari.

La specificità riguarda i tagli usati che sono esclusivamente rivolti alla produzione di carni pregiate, non si tratta mai di scarti o quant’altro. In città siamo gli unici a rivendere questo prodotto».

Baurfando, via Damiano Chiesa 2, Torino.

Aperto mattino o pomeriggio, chiamare prima al 393.4044577.