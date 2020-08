Beatrice Antolini: «Io e la musica? Ho iniziato a tre anni»

Che i confini della musica non abbiano limiti quando si impossessano di una mente originale e talentuosa lo si legge nel nome e cognome di Beatrice Antolini, la giovane polistrumentista, arrangiatrice e produttrice di Bologna, classe 1982, certamente tra i personaggi più interessanti degli ultimi anni dedita, a continue sperimentazioni. L’universo di suoni diversi e testi profondi sono tutti da esplorare nei suoi quattro album e un Ep, “Beatitude”. Un personaggio molto amato nella Torino underground che proprio domani sera farà tappa allo Spazio211 ospite del BlahFest per presentare i brani del suo ultimo lavoro “L’AB”. Una carriera intensa quella di Beatrice che ha iniziato a fare musica a soli tre anni e che oggi può vantare esperienze importanti con artisti che vanno da Emis Killa a Achille Luaro fino, ovviamente, a Vasco Rossi che l’ha voluta nella sua combriccola in qualità di polistrumentista e il cui debutto avvenne al Vascononstop del 2018.

Beatrice, finalmente, dopo il lungo lockdown di nuovo i live e di nuovo Torino…

«Sono abituata al pubblico torinese, mi ha sempre accolta con calore. Conosco bene lo Spazio 211 e il Blah Blah dove presentai “Beatitude”, non vedevo l’ora di tornare qui. Sarà il concerto del mio ultimo disco, “L’AB”.

