Stava provando da ore a contattare il marito al telefono, ma senza successo. Poi ha finalmente ha capito dov’era: a una cerimonia con l’altra, e con tutta la famiglia di lei al seguito.

La moglie tradita ha una reazione facilmente comprensibile. Si scaglia contro tutto e tutti, ma in particolare contro la “rivale” in amore. Curiosamente, non si avventa contro il compagno fedifrago: come mai?