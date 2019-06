Becca Spadaro, la ragazza acqua e sapone

Tutti pazzi in Florida per la modella italo-brasiliana

Ha conquistato tutti in Florida con il suo fascino da ragazza acqua e sapone, oltre che per le sue curve da urlo mostrate con generosità in spiaggia, in piscina o negli scatti dispensati sui suoi profili social.

Becca Spadaro è una giovane modella brasiliana dalle chiare origini italiane che ha scelto di proseguire i suoi studi a Miami. Nata a San Paolo, si è spostata negli Stati Uniti per perfezionare il suo inglese e per cercare di sfondare nel mondo della moda.

Ci sta riuscendo, a piccoli passi. Soprattutto le aziende di lingerie e di costumi da bagno non sono rimaste insensibili al fascino seducente del suo corpo da urlo e alla sua semplicità. La classica ragazza della porta accanto, ma con curve mozzafiato.