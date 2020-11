Beccati due pusher. Per evitare le multe ai clienti, consegnavano la droga a domicilio [FOTO E VIDEO]

Per evitare le multe ai loro clienti e soprattutto per non perderli, consegnavano la droga a domicilio. Due pusher sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale. Il primo a Torino, il secondo nell’hinterland. In particolare, nel capoluogo, nel quartiere San Salvario, i militari dell’Arma hanno arrestato un incensurato italiano di 18 anni.

PUSHER FERMATO A SAN SALVARIO

Il giovane è stato fermato insieme ad un amico durante un controllo effettuato nel quartiere per la verifica del rispetto delle prescrizioni connesse all’emergenza sanitaria. Entrambi sono apparsi nervosi e poco collaborativi. Alle domande dei carabinieri del locale comando stazione i due hanno fornito risposte evasive su cosa stessero facendo in giro per il quartiere alle 18.

SEQUESTRATI HASHISH E MARIJUANA

È stato quindi approfondito il controllo e nella tasca del 18enne è spuntato quasi 1 grammo di hashish e un grinder sporco della medesima sostanza. La perquisizione è stata estesa anche a casa del giovane e lì i carabinieri hanno scovato circa mezzo chilo di hashish e 30 grammi di marijuana, oltre a 2.330 euro in contanti. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato inoltre sanzionato amministrativamente, insieme all’amico, per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

PIZZAIOLO ARRESTATO A BEINASCO

A Beinasco, nella provincia torinese, il secondo arresto: si tratta di un pizzaiolo italiano di 35 anni. Quando è stato fermato dai militari dell’Arma, durante un posto di controllo, l’uomo ha dichiarato che stava rientrando dal posto di lavoro. Erano le 23 circa. La sua versione, però, non ha convinto i carabinieri perché poco prima avevano visto che aveva tentato di evitare la pattuglia fermandosi a bordo strada.

IN MACCHINA TRASPORTAVA DROGA

Insospettiti dall’atteggiamento, i militari della compagnia di Moncalieri hanno perquisito l’autovettura e hanno trovato 160 grammi di marijuana. Vista la quantità di stupefacente rinvenuta, hanno esteso il controllo anche a casa del pizzaiolo. Qui hanno scoperto ulteriori 260 grammi della stessa sostanza stupefacente, suddivisa in tre barattoli, 3.500 euro in contanti e materiale necessario per il confezionamento della droga. Anche per questo corriere, oltre all’arresto, sono scattate le sanzioni amministrative per avere violato le disposizioni anti Covid.