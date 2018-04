Beccati ragazzi che vandalizzarono ex asilo torinese. “Volevamo solo divertirci”

Sono stati individuati i responsabili del raid avvenuto lo scorso 28 luglio, all’ex asilo comunale di Mappano in via Costa 17.

Ben quattro sono stati i ragazzi del luogo, tutti maggiorenni, accusati di danneggiamento aggravato e danneggiamento a seguito d’incendio.

Quel giorno i giovani sono entrati nell’edificio e hanno utilizzato un idrante antincendio per allagare l’edificio e hanno appiccato diversi incendi utilizzando carte e materiale plastico.

Il gruppo di vandali è stato identificato anche grazie alle telecamere di video sorveglianza installate nella struttura.

I fermati hanno ammesso le loro responsabilità e hanno dichiarato di averlo fatto per puro divertimento. Uno dei membri del gruppo ha filmato il raid con il proprio telefonino con l’intenzione di pubblicarlo sui social.