Beccato a “rovistare” nell’auto parcheggiata, tenta la fuga: inseguito e arrestato

E' successo in via Melchiorre Gioia a Torino

Beccato con le mani nel sacco mentre rovistava all’interno di una vettura parcheggiata in via Melchiorre Gioia. E’ accaduto a Torino dove, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio (intensificati in questo particolare periodo dell’anno anche per vigilare sul rispetto della normativa anti Covid), disposti dal comando provinciale dell’Arma per il contrasto della criminalità predatoria, i carabinieri dalla compagnia Mirafiori hanno arrestato un 43enne italiano con l’accusa di tentato furto aggravato.

TENTA LA FUGA A PIEDI: PRESO

L’uomo è stato colto praticamente in flagranza da una pattuglia di militari del Nucleo Radiomobile: alla vista delle “divise” ha tentato di fuggire a piedi ma è stato immediatamente immobilizzato dai motociclisti dell’Arma e per lui è scattato l’arresto.