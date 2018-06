Beccato al volante senza patente, finge di essere un altro. Scoperto e denunciato

Il padre del giovane, pluripregiudicato, è stato tratto in arresto per resistenza

Giovane e senza patente: beccato alla guida, finge di essere un altro. Ma per lui scatta la denuncia. E’ successo in corso Vercelli a Torino dove la vettura con alla guida un ragazzo è stata fermata per un controllo dagli agenti della squadra volante. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo, apparso molto nervoso, ha dichiarato di avere 19 anni e ha fornito delle generalità che, controllate al terminale, sono risultate poi essere quelle di un pregiudicato.

DAL PORTADOCUMENTI SBUCA LA CARTA D’IDENTITA’

I poliziotti si sono accorti che il giovane, durante il controllo, stava cercando di nascondere un portadocumenti. Recuperatolo, vi hanno trovato, all’interno, un documento d’identità, con la stessa foto del guidatore, ma generalità diverse rispetto a quelle declinate poco prima. Il giovane, classe 2000, ha tentato di giustificarsi dicendo che, per paura, non avendo mai conseguito la patente di guida, aveva fornito i dati anagrafici di un suo cugino.

IL PADRE VIENE ARRESTATO, LUI DENUNCIATO

Nelle fasi successive del controllo, il guidatore ha cercato di sottrarsi alle sue responsabilità coinvolgendo parte della sua famiglia, di origine sinti, accorsa sul luogo nella speranza di far desistere gli agenti dal loro lavoro. Il padre del giovane, classe 1975, pluripregiudicato, è stato tratto in arresto per resistenza, il figlio si è beccata una denuncia in stato di libertà per sostituzione di persona e false attestazioni sull’identità personale, oltre alla sanzione per guida senza patente. La vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi.